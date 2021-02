Initiativet med Lockdown Walk or Run fra Intersport Frederiksværk blev en familiebegivenhed. Her er det en familie fra Roskilde på tur. Privatfoto

Stolt af opbakningen til lockdown-motion

Omkring 400 børn og voksne greb idéen om »Lockdown Walk or Run« søndag 14. februar.

250 specialfremstillede t-shirts til børn og voksne om begivenheden blev revet væk. Og udover mere end 350 deltagere i lokalområdet beretter Kasper Kristoffersen at idéen via hans netværk havde bredt sig, så der var omkring 30 igang på Fyn og 10 i Aalborg.

Baggrunden for initiativet var at skabe aktivitet og opfordre til motion i en tid, hvor alle idrætsfaciliteter er lukket ned, og man ikke kan forsamles, Og samtidig gøre opmærkning på de store problemer nedlukningen giver Intersport Frederiksværk og den øvige detailhandel.

- Formålet var at skabe fokus på sundhed og vores slogan at vi går eller løber sammen - bare hver for sig, og jeg er pavestolt af den opbakning det har fået, siger Kasper Kristoffersen.