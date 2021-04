Støtte til udvisningstruede syrere

En gruppe borgere fra det tidligere Gæstfrie i Halsnæs arrangerer tirsdag aften en mindre demonstration til støtte for udvisningstruede syrere.

Det starter kl. 20 i Skjoldborgparken i Frederiksværk og arrangeres i anlednings af ramadanen som en fælles iftar med måltid ved solnedgang, egen mad og tæpper kan medbringes, og deltagerne kan placere sig rundt i parken i coronasikre bobler, foreslår arrangørerne fra Gæstfrie i Halsnæs.

"Vi håber at I vil komme og vise regeringen, at vi er mange borgere, der er rystede over, at Danmark som det eneste land i verden udviser syriske flygtninge tilbage til det diktatur og den diktator de er flygtet fra.

Tag gerne et banner eller skilt med et støttende budskab med, så vi tydeligt signalerer, hvorfor vi har samlet os," melder arrangørerne, der opfordrer til coronatest før støttearrangementet i parken den 27. april kl. 20.

Som omtalt på sn.dk/halsnaes og i Frederiksborg Amts Avis fik familien Bertawi fra Frederiksværk i december besked på at forlade Danmark.

Familien med faderen Redwan Bertawi, moderen Samira Al-sayed og deres fire børn Riham(23 år), Rawan(22) og Mohammad(20) samt Adam(3) frygter repressalier, hvis de udvises til Syrien: "Min familie og mig har ytret os kritisk mod Assads regime, og lige så snart vi vender tilbage, så bliver vi anholdt," har 20-årige Mohammad tidligere udtalt.