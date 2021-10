Støtte til havnetårn med udsigt over fjorden

Model af det oplevelsestårn, som Frederiksværk Havns bestyrelse håber at kunne realisere. Visualisering: Jens Thomas Kirkegaard. Foto: Kim Larsen

Frederiksværk Havn har fået 400.000 kroner i støtte fra LAG til et oplevelsestårn

Halsnæs - 02. oktober 2021

LAG Halsnæs-Gribskov har nu uddelt alle midlerne for i år. Blandt de støttede projekter i årets sidste uddeling er et oplevelsestårn på Frederiksværk lystbådehavn. Et projekt som har fået 400.000 kroner i LAG-støtte.

- Havnens bestyrelse arbejder aktivt på at gøre havnen til et fristed for alle og ikke kun andelshaverne. Derfor er støtten fra LAG en stor hjælp til, at vi kan lave noget ekstra i form af et tårn, som bliver et vartegn fra søsiden, og som byens borgere samtidig kan bruge og nyde udsigten og de flotte solnedgange over fjorden, siger formanden for Frederiksværk Havn A.m.b.a., Carl-Erik Anthonsen.

Frederiksværk Havn A.m.b.a ønsker at opføre et offentligt udkigstårn med udsigt ud over fjorden, et tårn som samtidig kan fungere som et slags vartegn for havnen.

Havnen håber at få dispensation til at opføre tårnet i 9,5 meters højde, selvom lokalplanen højst tillader en byggehøjde på 8,5 meter. Dels ønsker Havnen at hæve terrænniveauet for at forebygge højvandsproblemer, dels for at give brugerne den bedste udsigt fra tårnet.

Projektforslaget for oplevelsestårnet omfatter også toilet- og badefaciliteter til havnens brugere, et offentligt handikaptoilet samt et udekøkken.

Tårnbeslutning tages af andelshaverne

De samlede byggeudgifter anslås at blive knap 2,5 mio. kroner, så de 400.000 kroner i LAG-støtte er et godt første skridt på vejen. Frederiksværk Havn er i færd med at afsøge mulighederne for yderligere støtte i diverse fonde, Halsnæs Kommune samt det lokale erhvervsliv.

Herefter er det op til andelshaverne på Frederiksværk Havns generalforsamling til marts 2022 at beslutte, om projektet skal sættes i søen - det vil sige fjorden.