Større genåbning på vej

Halsnæs Kommune melder ud i kølvandet på forhandlingerne på Christiansborg om genåbning fra 21. april:

"Sent i går aftes den 15. april præsenterede de danske myndigheder en opdateret plan for genåbningen af Danmark. Den nye plan betyder, at der i Halsnæs Kommune er flere ting, der har mulighed for at åbne allerede den 21. april. Nedenfor kan du få et overblik over, hvad der åbner i kommunalt regi i næste uge, samt hvornår du skal bruge coronapas for at benytte de nyåbnede tilbud.



Museer og biblioteker

Museer og biblioteker i Halsnæs kan ifølge den nye aftale slå dørene op fra onsdag den 21. april. Både museerne og bibliotekerne arbejder på at blive klar til at åbne så hurtigt som muligt. Halsnæs Kommune melder den nøjagtige dato for genåbningen ud, så snart den er fastlagt. For at komme ind på et museum eller et bibliotek skal du bruge coronapas.

Indendørs idræt i organiseret regi

Det bliver også muligt at komme til indendørs idræt i organiseret regi igen både for børn og unge under 18 år og for ældre over 70 år. Der gælder dog forskellige regler for de to grupper:

Børn og unge under 18 år skal ikke fremvise coronapas og må maksimalt være 25 samlet. Personer over 18 år må gerne deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for at sikre en forsvarlig afvikling.

Ældre over 70 år skal bruge et coronapas for at kunne deltage i idrætsaktiviteter i organiseret regi, og så må man i denne gruppe maksimalt være 10 personer samlet.

Idrætsudøvere som fra den 21. april har mulighed for at komme i gang igen vil høre nærmere om genåbningen direkte fra de enkelte idrætsforeninger.

Mulighed for fysisk undervisning hver dag

Modellen, hvor elever i 5.-8. klasse møder ind i klasselokalerne til indendørs undervisning hver anden uge, fortsætter. Fra den 21. april bliver det dog suppleret med muligheden for, at eleverne i disse klasser kan modtage udendørs undervisning i de uger, hvor de ikke har adgang til klasselokalerne.

Denne del af genåbningen for skoleelever er ikke geografisk differentieret og gælder derfor også Region Hovedstaden og dermed Halsnæs Kommune.

Det er op til den enkelte skole, hvordan de planlægger og griber dette an, og elever og forældre vil høre nærmere direkte fra deres respektive skoler.

Skolelever skal ikke benytte coronapas.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler

Foreningslivet for børn og unge under 18 år kommer også i gang igen, lige som musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler også atter kan slå dørene op for forsamlinger på maksimalt 25 personer. Denne genåbning er ikke omfattet af krav om coronapas. Som den eneste undtagelse i dette regi er sangaktiviteter ikke omfattet af genåbningen.

Går du på musikskole, kulturskole, kunstskole eller er du med i en forening, så hører du nærmere om genåbningen direkte derfra.

Forsamlingsloftet udfasesLige nu må man som udgangspunkt maksimalt være fem personer forsamlet indendørs og 10 udendørs. Den 21. april hæves det, så man må være 10 indendørs og 50 udendørs. Forsamlingsloftet vil derfra løbende blive hævet i takt med, at genåbningen skrider frem. Det nye forsamlingsloft betyder også, at Sundhedsstyrelsen vil komme med opdaterede anbefalinger i private hjem, som afspejler det nye forsamlingsloft.

"Frem mod på onsdag vil mange institutioner, foreninger, skoler m.m. have travlt med at planlægge genåbningen. Halsnæs Kommune vil løbende melde ud, hvis der kommer nye datoer for genåbningerne i spil," lyder det fra Halsnæs Kommune.