Stjerneglans over Heros i Aarhus

Søndag formiddag var ungdomsbryderne Emil Jakobsen og Alexander Øbro i ilden. Her blev det til et dansk mesterskab til Alexander Øbro mens Emil Jakobsen kæmpede sig til en sølvmedalje efter finalenederlag mod en atlet fra BK Viking i Frederikssund.

Bedste juniorklub

Efter alle kampene i ungdomsrækken var afviklet stod den på frokost, inden juniorerne indtog madrasserne til eftermiddagens kampe.

Igen var Emil Jakobsen og Alexander Øbro i aktion, begge i 55 kilo klassen. De to kæmpede bravt, men måtte tage til takke med sølv (Alexander) og bronze (Emil). Alexander var meget tæt på en guldmedalje, men tabte til den senere mester i aller sidste sekund.

I 77 kilo klassen var Heros ligeledes repræsenteret med to atleter - Victor Christensen og Mads Jakobsen. De to skulle bl.a op imod sølvmedalje vinderen fra seniorernes danmarksmesterskaber Marcus Yderholm fra BK Thrott.

Inden da skulle de dog lige mødes indbyrdes. Her trak Victor Christensen det længste strå med en sejr på teknisk fald.

De to Heros-atleter gjorde efterfølgende rent bord i vægtklassen. Victor Christensen med to flotte faldsejre og et overraskende dansk juniormesterskab, mens Mads Jakobsen endte på 'pallens' næstøverste trin.

Samlet set betød resultaterne, at Heros endte mesterskaberne som bedste juniorklub.