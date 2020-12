Stjal plæneklipper og grilludstyr

Fra et udhus på Halmtoften i Melby er der klokken 04.15 natten til tirsdag stjålet en plæneklipper samt en gasflaske og et rotisserisæt til en grill. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten onsdag 23. december.

Tyveriet - lidt udenfor sæsonen til at slå græs og tænde grillen, kan man mene - blev anmeldt tirsdag klokken 12.53, og tyven har brudt en hængelås op for at skaffe sig adgang til skuret.