Stinkende jordbunker fik borgere til at slå alarm: Nu er byggeriet stoppet

Flere borgere tog kontakt til Halsnæs Kommune, da en fæl stank fra byggeriet begyndte at sprede sig.

Halsnæs - 24. september 2021 kl. 18:50 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Man mærker den tunge stank i luften, så snart man nærmer sig grunden på Gydebakken 2 i Ølsted. En stor gravmaskine står slukket og stirrer på to enorme jordbunker, der vidner om, at en stor del af grunden er gravet op. Det er herfra, at en lugt, der minder om asfalt eller olie, kommer fra, og det fik torsdag flere borgere i Ølsted til at kontakte Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune og Dansk Miljørådgivnings miljøvagtteam rykkede efterfølgende ud til tilsyn på området og kunne som alle andre lugte, at grunden er forurenet.

- Kommunen har meddelt, at gravearbejde og byggeri skal stoppes, indtil der er gennemført undersøgelser af forureningen. Den umiddelbare vurdering er, at den oplagte jord ikke udgør en akut risiko for miljøet, og derfor vurderer vi også, at der ikke er decideret farligt. Men indtil der er foretaget undersøgelser, kan vi ikke sige, hvad forureningen består i. Derfor anbefaler vi, at man holder en naturlig fornuftig afstand, siger Lis Vedel, leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune.

Kommunen har for bare to måneder siden givet byggetilladelse på grunden, men var dengang uvidende om grundens tilstand.

- Normalt er forurenede grunde kortlagt, men det var denne grund ikke. Det er Region Hovedstaden, der har kortlagt hvilke grunde, som kan være særligt forurenede. Derfor var kommunen ikke vidende om, at grunden kunne være forurenet, siger Lis Vedel.

Ualmindeligt usundt Et gult hus på grunden vidner om, at her tidligere lå et mejeri. Forureningen skal dog højst sandsynligt spores tilbage til mejeriets efterfølger, en galvaniseringsfabrik, som i folkemunde gik under navnet »Galvaniseringen«. Det er uvist præcis, hvornår fabrikken startede, men arbejdspladsen er beskrevet i et nummer af »Ølsted Rundt«, hvor det fremgår, at selve galvaniseringen foregik i en hal ud med Ølstedvej - der hvor de store, stinkende jordbunker i dag ligger.

Arbejdet blev beskrevet som ualmindeligt usundt, og selvom arbejderne havde læderforklæder på, så gik deres tøj nærmest i opløsning. Det skete ikke mindst under afsyringen.

»Inden galvaniseringen skal støbejernet eller stålet affedtes, det sker i nogle forskellige bejdsebade. Der stod fem eller seks kar med vækst i, og det ene kar var nok mere giftigt end det andet«, lyder beskrivelsen i Ølsted Rundt, hvor det også fremgår, at karrene ganske tit løb over deres bredder.

Kommunen har nu stoppet al arbejde på grunden, mens det bliver undersøgt, hvor omfattende forureningen er. Foto: Kasper D. Dønbo

I dag er den gamle mejeribygning omdannet til lejligheder, og fabrikkens haller er væk. Dem fik ejeren af grunden nedrivningstilladelse til i 2018, og i sommer fulgte så en byggetilladelse. Den omfatter opførelse af fem rækkehuse på hver 104,4 kvadratmeter - tilsammen 522 kvadratmeter.

Lukker alle vinduer En af de første, som fik den ubehagelige lugt i næseborene er Lars Larsen, som er nabo til grunden. Stanken strøg direkte hen over skellet allerede onsdag morgen, da gravearbejdet gik i gang.

- Vi har aldrig lugtet noget derinde fra før, men da de begyndte at grave, kom der en fæl lugt, og den blev bare værre og værre, siger Lars Larsen.

Han beskriver stanken som en blanding af gammel dieselolie og brændt tjære - en beskrivelse, der går igen i den lokale Facebookgruppe »3310 Ølsted«, hvor flere borgere i nabolaget har bemærket lugten. Her beretter flere også om, at de har fået ubehag af lugten. Det kan Lars Larsen nikke genkendende til.

- Man får hovedpine, hvis man står for længe i lugten, og der er ingen tvivl om, at det er giftigt at indånde. Jeg har arbejdet på en kemisk fabrik, og hvis der lugter sådan her, så er det giftigt, siger Lars Larsen.

- Så vi har lukket alle døre og vinduer, og så snart vi kommer hjem fra arbejde, skynder vi os ind. Vi skal ikke ud i den lugt.

Bekymret for spredning Lars Larsen husker kun svagt fabrikken fra sin barndom og flyttede først ind på Gydebakken i 1995, mange år efter efter fabrikken var lukket. Nu er han nervøs for, om det giftige arbejde på galvaniseringen også har forurenet hans grund.

- Vi har papirer på huset, hvor der er lavet en jordgrundsundersøgelse, før vi flyttede ind. Dengang blev der ikke fundet efterladenskaber på vores grund, men på grunden bagved. Til gengæld skulle vi lukke en brønd, da der blev fundet en enkelt ting, som var over grænseværdien, siger Lars Larsen.

- Nu er jeg da nervøs for, om der er forurening på min grund. Der kan jo godt være sivet noget ned med tiden.

Stop for arbejde Torsdag morgen startede arbejdet igen, men allerede om formiddagen blev det stoppet. Det var her, at miljøvagten og kommunen kom forbi.

Men de store jordbunker ligger stadig og stinker, og det bekymrer naboen.

- Jeg synes, at bygherren burde gøre mere ud af at afspærre bunkerne. Der ligger en børnehave meget tæt på, og som det er nu, kan ungerne kravle lige op i bunkerne, siger Lars Larsen og fortsætter:

- Og så forstår jeg ikke, at arbejderne ikke selv har gjort opmærksom på det her. De har kørt en hel dag og arbejdet i den lugt.