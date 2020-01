Se billedserie I to og et halvt år har Christoffer og Stine Baumgarten drevet The Old Coffee & Bagel Shop. Trods succes søger de nu med havnen, hvor de vil åbne dineren Top Noch. Privatfoto

Stine og Christoffer følger diner-drømmen til USA

Halsnæs - 31. januar 2020 kl. 15:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har restauranten Den Blå Ansjos været fast inventar ved molekanten på Hundested Havn, men fra 1. april i år skifter stedet ejer og navn. Stine og Christoffer Baumgarten, som står bag The Old Coffee & Bagel Shop, har købt restauranten. Det er ikke for at drive samme koncept videre i nye omgivelser. Parret vil i stedet åbne en diner.

- Der er mange gode restauranter på havnen, men der mangler et sted, som bare er cool - også for de unge. Med livemusik, jukebox, milkshakes og alt det andet, man forbinder med en amerikansk diner, siger Stine Meldgaard Baumgarten.

Stedet kommer fremover til at hedde Top Noch, og man kan næsten smage inspirationen fra USA i navnet. Parret lægger ikke skjul på deres fascination af USA. Stine Baumgarten har flere tatoveringer med pin-up piger, og de seneste fem år har parret været på ferie derovre - en tradition de har tænkt sig at fortsætte. På fredag tager de til staterne igen, men denne gang er det mere en inspirationstur.

- Vi elsker USA og har de seneste fem år været derovre, og på fredag rejser vi igen. Vi lander i Miami, hvor vi har lejet en pick-up truck, og så skal vi ellers bare køre rundt, få inspiration med hjem og prøve så mange forskellige diner som muligt, inden vi ender i Orlando, siger Stine Meldgaard Baumgarten.

Gradvis forvandling Ombygningen fra fiskerestaurant til diner kommer til at kræve en del arbejde, og forvandlingen kommer ikke til at ske på en gang.

- Det kommer til at ske lidt efterhånden. Vi vil gerne have lavet et helt gennemført sted, og det skal nok ske på et tidspunkt, men det kræver også noget kapital, siger Stine Meldgaard Baumgarten, som lige nu bare glæde sig til udsigten over at komme ned på havnen til mere plads og et større køkken.

Indtil videre satser Top Noch på at holde åbningsfest den 5. april.

- Og så håber vi at holde åbent hele året rundt. Det er vores udgangspunkt. Vi har en ide om, at der kommer flere mennesker dernede, men det må tiden jo vise, lyder det fra ejerne af den kommende diner.

Håber den kører videre Drømmen om en diner betyder samtidig, at Stine og Christoffer i januar satte The Old Coffee Shop til salg. Det er to og et halvt år siden, at de slog dørene op til cafeen, som siden er blevet et populært samlingspunkt, hvor foredrag, strikkeklub og fredagsbar foruden cafeens menukort har tiltrukket et væld af mennesker.

- Men vi kan ikke overskue at have to steder. Belært af erfaring lægger vi al vores kærlighed ét sted, så det bliver godt, siger Stine Meldgaard Baumgarten.

Stine Baumgarten håber, at parret kan finde

nogen, som vil drive cafeen videre.

Parret håber at finde købere som vil køre cafeen videre.

- Det er et populært sted med en god omsætning, og vi håber, at nogen vil gribe den og køre den videre. Der har allerede været god interesse, og vi har sendt meget salgsmateriale ud, siger Stine Meldgaard Baumgarten.

Måtte prøve det af Det lå slet ikke i kortene, at Stine fra Fyn og Christoffer fra Lyngby skulle åbne cafe i Hundested. Men efter henholdsvis 14 år som lærer og 17 år i forsikringsbranchen, trængte parret til at prøve noget nyt.

- Jeg var træt af mit arbejde, og så havde Christoffer tilfældigvis et forsikringsmøde med en mand, der havde en cafe til salg. Vi havde ikke prøvet kræfter med cafe-branchen før, men besluttede os for at kaste os ud i det og købe cafeen, siger Stine Meldgaard Baumgarten.

Det er nu over to år siden, og parret har ingen planer om at forlade egnen igen.

- Vi kom kun hertil på grund af cafeen, men nu er vi vilde med området og har købt et hus. Vi er blevet rigtige hundesteder, siger Stine Meldgaard Baumgarten og fortsætter:

- Nu håber vi bare, at der er nogen, som kigger hinanden dybt i øjnene og tager chancen - ligesom vi gjorde.