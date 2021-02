De etablerede mountainbikespor fungerer i sin helhed rigtig godt - men desværre er der både to-benede og to-hjulede som opfinder nye stier, og det stresser dyrene i skovene Foto: Thomas Quvang

Stillezoner i Tisvilde Hegn

Naturstyrelsen Nordsjælland har den seneste tid blokeret 'piratstier' i for at beskytte dyrene

Halsnæs - 13. februar 2021 kl. 07:04 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Aldrig tidligere er så mange kondi og travesko blevet slidt op som i denne coronatid, også cykler og mountainbikes bliver luftet som sjældent set før. I en tid hvor foreningslivet er sat på stand-by og hvor den motion man kan ty til, for det meste foregår udenfor, så tvinges man ud i den friske luft. Det ses specielt i skovene, hvor der virkelig er trafik på såvel mountainbike-spor som på det almindelige sti-net. Desværre opstår der af og til helt nye stier, og det er ikke altid lige heldigt.

Dyrene er pressede I hvertfald har Naturstyrelsen Nordsjælland den seneste tid haft travl med at lægge træer ned henover de såkaldte 'piratstier' for at dæmpe trafikken i skovens ellers så dybe stille ro: "Vi vil gerne skabe nogle 'stillezoner' hvor vildtet ikke bliver forstyrret så meget af publikum til fods og på cykel, derfor er vi påbegyndt lukning af nogle af 'piratsporene'. Det er primært af hensyn til vildtet", fortæller Torben Hoch, naturvejleder og skovfoged i Naturstyrelsen Nordsjælland. Torben fortsætter: "Vi har en rigtig fin bestand af kronvildt, som vi meget gerne vil passe på. Og med så usædvanlig kold en vinter som vi oplever nu, så er dyrene pressede på energireserverne. Dyrenes energireserver skal primært bruges på at holde varmen og ikke flygte fra publikum, så vi forsøger at holde nogle stier lidt fredelige. Desuden vil de træer som fældes indgå som vinterfoder for dyrene", siger Torben Hoch.

Gæster i skoven Det nyanlagte mountainbikespor blev etableret i Tisvilde Hegn for at samle den cyklende trafik i skoven og som helhed fungerer det rigtig godt, men der er desværre et fåtal af mtb'ere, cyklister og gående som kommer udenfor de gængse stier og spor. Det får formand for Tisvilde Hegn Sporlaug, Nicolai Gerts, til at komme med en tydelig opfordring til skovens brugergrupper, ikke bare mountainbikere, men alle der færdes i skoven: "Husk nu, at det er os alle der er gæster på skovens område", siger Nicoali Gerts , og han fortsætter: "Sporlaugets fornnemste opgave er at lave og vedligeholde MTB sporet i Tisvilde Hegn. Og vi skal huske på at vi er brugere og får lov til at benytte skoven - og Sporlauget har en klar aftale om hvordan, hvorledes og under hvilke vilkår MTB sporet bliver konstrueret og hvordan samarbejdet med naturstyrelsen skal foregå". Nicolai Gerts fortsætter:

Plads til alle "Vi har ingen indflydelse på stier, veje eller noget andet i skoven ud over sporet, men vil gerne hejse flaget for, at der i Tisvilde Hegn er plads til alle - og ikke mindst dyrene, planterne og de fortidsminder som var der, før vi begyndte at lave spor i skoven". Hermed er opfordringen givet videre til alle dem som vil holde formen ved lige eller bi vores skove, hvadenten det er til fods, på hesteryg eller på to hjul.