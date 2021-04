Folketingsmedlem Hans Andersen (V) vil stille spørgsmål til miljøministeren om fredning af Arrenæs som han og Venstre ikke mener er nødvendig. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Stiller spørgsmål til miljøminister om fredning

Halsnæs - 28. april 2021 kl. 04:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Folketingsmedlem Hans Andersen (V) vil stille spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin om den fredningssag som Danmark Naturfredningsforening ønsker at rejse for en stor del af halvøen Arrenæs. Byrådet i Halsnæs skal torsdag tage stilling til om Halsnæs Kommune skal være medrejser af fredningen.

Spørgmålene fra Hans Andersen til ministeren lyder:

»Mener ministeren at det er i overensstemmelse med handlingsplanen fra 2013 og intentioner bag denne plan, som bl.a. naturstyrelsen er en del af, at der nu fra DNs side tages initiativ til fredning af hele Arrenæs? Hvilken budgetramme har Fredningsnævnet årligt til at gennemføre fredninger?«

Handlingsplanen for fredning 2013, som der henvises til, er udarbejdet af Miljøministeriet.

- Jeg synes at DN tager et unødvendigt skridt for at sikre biodiversitet og ønsket om at flere kan nyde naturen på Arrenæs. Jeg vil gerne bede ministeren om at gå ind i sagen og vurdere om DN her går længere end det som er aftalt i 2013 og som staten gennem naturstyrelsen har sagt ja til, siger Hans Andersen og fortsætter:

- Fredninger bør ikke anvendes hvis området i forvejen er sikret beskyttelse gennem allerede eksisterende planlovgivning og naturbeskyttelse. I 2018 er der vedtaget en Plejeplan Arrenæs, som er fantastisk ambitiøs og fungerer fremragende. Området er i forvejen reguleret af fredninger, Landsplandirektiv, Natura 2000 mm.

Da sagen blev behandlet i Udvalget for Miljø og Plan og i Økonomiudvalget i Halsnæs stemte Venstres repræsentanter imod at Halsnæs Kommune bliver medrejser af fredningssagen, som Naturfredningsforeningen har fastslået vil blive rejst under alle omstændigheder.

»JA tak til at passe godt på naturen - NEJ tak til fredning af Arrenæs,« lyder det fra Venstre i et indslag på Facebook.

Her henviser man også til planen for Arrenæs fra 2018 og til det samarbejde man har haft med private lodsejere for at understøtte naturplejen på de private arealer.