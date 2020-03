Se billedserie En enkelt bil på vej til genbrugspladsen i Frederiksværk kl. 08.39. Fotos: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Stille start på genbrugspladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stille start på genbrugspladsen

Halsnæs - 31. marts 2020 kl. 09:36 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Personalet på genbrugspladsen i Frederiksværk oplevede en stille start på dagen, da pladsen tirsdag morgen klokken 8 åbnede for private efter lidt over to ugers lukning.

Da portene åbnede holdt omkring 10 biler i kø, og det er præcis hvad der må lukkes ind ad gangen. Efterfølgende var der tomt og roligt på tilkørslen. Man havde ellers frygtet, at der ville være kø helt ud på Havnevej, men måske har den kolde morgen med et par frostgrader fået folk til at vente med at spænde traileren for bilen. Og det forventet at besøgstallet vil stige i løbet af formiddagen.

Siden lørdag 14. marts har genbrugspladserne i Hundested og i Frederiksværk - og resten af landet - været lukket for private grundet fare for smittespredning med COVID-19. De danske myndigheder har nu givet grønt lys til, at genbrugspladserne kan åbne igen. Der opfordres dog til, at man i morgen og i de kommende dage kun tager på genbrugspladsen, hvis det er strengt nødvendigt.

Der bliver som nævnt kun lukket 10 biler ind ad gangen. Genbrugsbutikken er lukket - også for indlevering. Gæstetoilet vil ligeledes være lukket. Personalet vil holde større afstand. Der vil ikke være skovl i komposten.

Der er indkaldt ekstra mandskab til at klare et rykind på pladsen.

- Tag hensyn til erhvervslivet, som skal have adgang for at holde hjulene igang. Står du midt i en flytning, er der mulighed for at få læsset af, men gælder det haveaffald er det sekundært, så vent nogle dage til der er mere ro på, siger formand for Halsnæs Forsyning Thomas Møller Nielsen.