Stigende smittetal får kommunen til at handle: Nye teststeder på vej

COVID-19: Ølsted sogn har kommunens højeste incidenstal, og derfor kommer en testbil nu forbi.

Halsnæs - 12. maj 2021 kl. 04:35 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Når coronaopgørelserne fra Statens Serum Institut den seneste uge er tikket ind, så bliver tallene i kolonnen ud for Halsnæs støt større. På syv dage er antallet af smittede steget fra 15 til 45, mens incidenstallet - antallet af smittede per 100.000 indbyggere - i samme periode er gået fra 47,9 til 143,8. Det placerer kommunen med det 18. højeste incidenstal i landet, og de tal ser borgmester Steffen Jensen(S) nødigt bliver højere. Overskrider man et incidenstal på 250, så bliver kommunen automatisk lukket ned.

- De stigninger i smittetallet, man ser generelt i landet lige nu, er ikke overraskende, for det er en kendt præmis ved at genåbne langt mere af samfundet. Vores tal i Halsnæs er også på vej op, og det er ærgerligt, for vi skal helst holde os under de magiske grænser, så vi undgår nye nedlukninger af skoler og erhvervsliv, siger Steffen Jensen.

Ølsted: 223,57 (7)

Frederiksværk-Vinderød: 191,08 (18)

Melby: 127,17 (6)

Torup: 94,01 (9)

Kilde: Statens Serum Institut Kilde: Statens Serum Institut Nyt teststed Dykker man ned i tallene, så fremgår det, at Ølsted Sogn har det højeste incidenstal - 223,57. Det skyldes syv nye smittede i sognet.

Der er dog stadig langt op til grænsen for, hvornår et sogn skal lukkes. Her skal incidenstallet blandt andet være 400.

For at undgå det scenarie har kommunen arbejdet på at få en testmulighed til Ølsted, og det er lykkedes.

- Vi får ekstra testning til Ølsted, simpelthen for at teste flere der, hvor smitten er, siger Steffen Jensen. På Kristi himmelfartsdag den 13. maj vil det derfor være muligt at blive PCR-testet ved Brugsen i Ølsted, når Region Hovedstadens podebil kommer på besøg. Du kan blive testet i tidsrummet 08.00-13.30, og du skal ikke bestille tid på forhånd.

Minder om nedlukning Sidst smittetallet i Halsnæs ramte et lignende niveau var i slutningen af marts. Landet over så man frem til, at en ny genåbningsaftale ville medføre åbning af liberale erhverv og flere elever i skole fra starten af april. Men bare fem dage senere var antallet af smittede på en uge hoppet fra 40 til 75 og et af de højeste incidenstal i landet.

Det udløste efterfølgende påbud fra myndighederne om at lukke alle skoler, SFO'er og fritidsklubber samt liberale erhverv som frisører, massører og køreskoler. Halsnæs Kommune satte dengang massivt ind med mobile testcentre og ambassadører, der stemte dørklokker, i de områder, hvor smitten var størst.

Borgmester Steffen Jensen opfordrer folk til at tænke sig om i den forlængede wekeend. I marts måtte Halsnæs Kommune nemlig lukke ned umiddelbart efter en ferie på grund af stor stigning i antallet af smittede. Foto: Thomas Olsen

Tirsdag holdt borgmesteren og kommunens krisestab møde om, hvad der skal gøres.

- Vi har valgt at gøre brug af de værktøjer, vi har i god tid, siger Steffen Jensen.

Farlig ferie Nedlukningen af Halsnæs Kommune kom i kølvandet på en ferie og med udsigt til Kr. Himmelfartsdag opfordrer borgmesteren folk til at tænke sig godt om.

Her begynder mange sommerhusgæster at finde vej til Halsnæs.

- Vi ved jo, at det kan gå stærkt i forbindelse med en ferie, hvor folk ses meget. Det har vi allerede oplevet. Så anbefalingen herfra er, at folk lader sig teste, inden de bruger alle de tilbud, der er åbnet nu, så vi undgår en ny nedlukning, siger Steffen Jensen.

- Vi skal stå sammen om at holde åbent.

Samtidig nærmer ferieperioden sig, hvor mange turister og sommerferiegæster indfinder sig i kommunens sommerhusområder.

Derfor arbejder Halsnæs Kommune på at få etableret et testcenter i området omkring Liseleje, som skal holde åbent sommeren over.

Den endelig lokation og åbningsdag kendes dog endnu ikke.

- Vi har blandt andet overvejet den store parkeringsplads i Liseleje, så man på fornuftig vis kunne afvikle trafikken, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Det ville også være ideelt for sommerhusgæsterne og betyde, at de lokale borgere ville få tættere til et testcenter end de har nu.