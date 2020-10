Stenrev skal gøre op for sandhøst

Når Nordkysten i Halsnæs Kommune i fremtiden skal beskyttes, kommer det til at ske ved massiv sandfodring med mange hundredetusind kubikmeter sand og ral, som bliver suget op fra havbunden. Men i følge SF bør havbunden ikke omkostningsfrit kunne udnyttes, heller ikke selv om sandet bruges til at sikre kysterne. Partiet vil derfor indføre såkaldt havkompensation. Det betyder helt enkelt, at hvis man høster sand et sted, så forpligter man sig til at etablere levesteder et andet.