Stenrev indvies

I starten af året fik Foreningen Hunderevet færdigbygget et såkaldt formidlingsrev ved Spodsbjerg Fyr i Hundested, og nu er tiden kommet til indvielse af revet, der er etableret i forskellige formationer ud for kysten.

Søndag den 9. maj kl. 14 starter selve indvielsen i strandkanten under fyret, og foreningsformand Frank Eske-Lund fortæller, at det er et åbent arrangement, hvor alle med interesse for havmiljøet er meget velkomne: "Men vi vil naturligvis leve op til forsamlingsloftet, derfor kan vi i tilfælde af stort fremmøde blive nød til at begrænse deltagerantallet."

Projektet har fra start været fulgt af forskere og filmfolk, der dokumenterer hvordan livet ved stenformationerne efterhånden udvikler sig, men revet er også offentligt tilgængeligt for dykning og snorkling. Revet er bygget med støtte fra kommune og fonde med det formål at vise stenrevs indvirkning på havmiljøet, hvor stenene er med til at genskabe dyre- og planteliv ved kysten.