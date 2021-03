Steler droppes: Så meget koster det

Det koster mindre end først beregnet at fjerne de omdiskuterede steler/pullerter og desuden ændre trafiksikringen på kommunens 2-1 veje: En anlægsbevilling på 335.000 kroner.

Sagen om de såkaldte forbedringsforslag på 2-1 vejene var på dagsordenen onsdag morgen i miljø- og planudvalget, hvor et flertal besluttede at anbefale anlægsbevillingen til byrådet, og i forlængelse af mødet oplyser udvalgsformand Anja Rosengreen (F) at udgifterne i følge de nye beregninger fordeler sig således, inkl. fjernelse af de steler, der er sat op inden for de seneste år:

I alt 35.000 kroner på Nødebovejen til etablering af fire nye bump ved bebyggelser på strækningen.

35.000 kroner til forbedringsforslag på Haldvejen, hvor ændring med bump eller lignende endnu ikke er endeligt aftalt med politiet.

265.000 kroner til forbedringsforslag på Nyvej, hvor ny trafiksikring udvides med nye bump på udvalgte dele af strækningen.

Ændringerne var i oplægget til mødet beregnet til over 600.000 kroner, men kommunens vejafdeling var nu kommet frem til et lavere beløb.

"Det er en rodet sag, og underligt at der pludselig præsenteres et andet beløb - kan man stole på, at der er regnet rigtigt på de rigtige løsninger denne gang?" lyder det fra udvalgsmedlem Steen Hasselriis (V) efter mødet og forklarer at Venstre stemte imod med denne begrundelse: "Venstre stemmer imod, da forslaget indebærer lappeløsninger baseret på skiftende og usikre faglige meldinger, og der skal helt anderledes fundamentale ændringer til, hvis trafiksikkerheden skal sikres. I øvrigt er Venstre baseret på erfaringer, klager og borgerinddragelse grundlæggende imod 2-1 veje, som giver en falsk tryghed for cyklister og gående."

Han regner med, at der nok skal komme en del debat om emnet igen, når byrådet senere skal tage stilling til anlægsbevillingen.