Steffen Jensen løb med effekten

Halsnæs - 24. november 2017

»Det går godt i Halsnæs. Det skal det blive ved med.«

Sådan lød Venstres slogan i valgkampen, men vælgerne mente tydeligt ikke, at det er gået godt nok i Halsnæs de seneste fire år, så derfor blev valgresultatet en klar sejr til Socialdemokratiet, som vinder borgmesterposten tilbage efter at den har været »lånt ud« fire år til Steen Hasselriis.

Det er meget markant, at den ny borgmester Steffen Jensen henter over 2500 personlige stemmer, mens »borgmestereffekten« udeblev for Steen Hasselriis, der blot fik 40 stemmer mere end for fire år siden.

- Vælgerne har ønsket en yngre kraft, og jeg er den profil der har bejlet til nogle, siger Steffen Jensen selv i forsøg på at forklare valgresultatet og tilføjer at han særlig har følt at han har fået medvind efter TV2 Lorrys valgudsendelse fra Gjethuset.

Hos Venstre erkender gruppeformand Michael Thomsen, at det er lykkedes for socialdemokraterne at sætte fokus på den ny spidskandidat på den rigtige måde, så de stemmer Helge Friis fik for fire år siden er flyttet til Steffen Jensen. På forhånd havde han ikke troet, at Steen Hasselriis ville kunne få en borgmestereffekt som Helge Friis, men havde håbet på fremgang.

- Jeg havde ventet lidt mere, men det er drønsvært at forklare, siger han.

