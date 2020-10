Steffen Jensen, der her underskriver budgetaftalen, er spidskandidat for Socialdemokratiet igen til valget i 2021. Foto: Niels J. Larsen

Steffen Jensen klar til fire år mere

Alt andet ville have været en kæmpe sensation, men Socialdemokratiet i Halsnæs skriver i en pressemeddelelse. at borgmester Steffen Jensen er genvalgt som partiets borgmesterkandidat til kommunalvalget 16. november 2021 i Halsnæs kommune.

- Trods der har været mange store udfordringer, er det alligevel lykkedes os at få styr på økonomien og prioritere yderligere midler til vores børn, unge og ældre, og det er jeg stolt af. Det er også lykkedes os at flytte flere arbejdspladser ud i kommunen, sådan så vi styrker alle vores

- Steffen Jensen har som borgmester i denne byrådsperiode udvist stor ansvarlighed, også da det var økonomisk svært. Men der er nu skabt et økonomisk råderum, og der igennem til gavn for velfærden i kommunen. Steffen har en god evne til at skabe et godt arbejdsklima og samarbejde