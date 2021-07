Steen Hasselriis har ombestemt sig og opstiller alligevel ikke til byrådet. Dette foto til brug for valgkampen var ellers allerede gjort klar.

Steen Hasselriis: Flere grunde til jeg ikke genopstiller

Halsnæs - 21. juli 2021 kl. 13:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det var lidt af en politisk sommerbombe, der blev udløst fredag i sidste uge, da Venstre i Halsnæs meddelte, at tidligere borgmester og formand for lokalafdelingen Steen Hasselriis alligevel ikke stiller op til kommunalvalget til november og dermed forlader byrådet efter 20 år i først Frederiksværk og siden Halsnæs Kommune.

Nyheden kom bare en måned efter at Steen Hasselriis på Venstres opstillingsmøde blev sat på listen til byrådsvalget. Og er overraskende, da han på intet tidspunkt tidligere har givet udtryk for, at han overvejede om han ville genopstille.

Der er flere årsager til at han efter opstillingsmødet har besluttet sig for alligevel at sige stop.

- Jeg har tænkt ordentligt efter i løbet af ferien. Et stykke tid har jeg taget mig selv i at se lidt mere overfladisk på nogle dagsordener, der er gået rutine i det, og det skal man passe på med. Samtidig kan man stille spørgsmålet hvor mange perioder det er rimeligt et byrådsmedlem sidder. Her vil mange nok sige tre-fire perioder, men ikke seks, siger 73-årige Steen Hasselriis, der ellers på ingen måde føler sig gammel og uskarp.

Plads til yngre Alligevel vil han gerne give plads til yngre kræfter.

- Jeg har selv været med til at bringe nogle dejlige unge mennekser frem køen for at komme i byrådet, og derfor vil jeg gerne gøre plads til en af dem.

På opstillingsmødet, hvor der blev stemt om rækkefølgen på Venstres liste havnede Steen Hasselriis nede som nummer syv. Han vil ikke sige om det var en skuffelse, men afviser at det har med hans beslutning at gøre.

- Med sideordnet opstilling er det ikke svært at overhale andre på personlige stemmer, og udover de nuværende byråpdsmedlemmer er der navne som Lars Stegmann og Mette Kjerulf, som meget gerne vil i byrådet og som jeg risikerer at spærre for, siger Steen Hasselriis og fortsætter:

- Et tredje aspekt er, at jeg gerne vil slutte på toppen. Man skal ikke kunne sige at han var blevet lidt træt de sidste år. Samtidig skal man være ordentlig overfor vælgerne. Jeg kunne stille op og trække nogle stemmer til Venstre og så træde ud, men det vil ikke være ordentligt hverken for vælgerne eller Venstre.

Ikke sur eller træt I stedet for at sidde i byrådet vil Steen Hasselriis fremover fokusere på formandsjobbet med forsøg på at skaffe partiet nye medlemmer og større opbakning også på landsplan, hvad der nok er brug for med de senere års uro.

Han understreger at han hverken er sur eller træt eller at beslutningen har noget at gøre med, at der senest har været enkelte sager, hvor han ikke har haft helt samme holdning som resten af byrådsgruppen.

- Det skal der være plads til og det har vi taget med et smil og lavet lidt skæg med, siger han.

Lige nu er der fokus på de ubehageligheder mange byrådsmedlemmer oplever i debatter på de sociale medier og tonen generelt blandt byrådspolitikere, men det har heller intet med hans beslutning at gøre.

- Nej, jeg har altid oplevet at blive behandlet godt på de sociale medier, også af de som ikke er enige. Min beslutning om ikke at genopstille er også blevet mødt med mange tilkendegivelser fra andre politiske partier og det understreger den gode tone vi har i kommunen, både i byrådet og hos vælgerne, og det skal vi holde fast i.

Efter mange års socialdemokratisk styre lykkedes det ved valget i 2013 for Venstre sammen med Dansk Folkeparti at få flertal, så Steen Hasselriis blev borgmester.

- Fra at være et meget lille parti i kommunen tilbage i 2000 er vi blevet det dominerende borgerlige parti med mange i byrådet, og vi har markeret på mange sager. Vi fik borgmesterposten, og selv om flertalet forsvandt efter lidt over tre år, så fik vi gennemført mange ting - folkeskoleforlig, sluse, UKC og en privatskole, selv om alle ikke var lige tilfredse med det sidste.

S og V samme vej Steen Hasselriis oplevede i 2017 at være borgmester uden flertal, da et byrådsmedlem rejste fra kommunen og stedfortræderen i mellemtiden var skiftet til Alternativet. Som opposition under nuværende borgmester Steffen Jensen (S) har Venstre været med i de store aftaler.

- Det har udviklet sig på en måde så Socialdemokratiet og Venstre har forstået både at være uenige og enige. Når det gælder de store ting, trækker vi samme vej, og det er baggrunden for at det går konstruktivt til i kommunen, siger Steen Hasselriis.

Venstres nye spids- og borgmesterkandidat Michael Thomsen har beklaget Steen Hasselriis' beslutning om alligevel ikke at genopstille.

- Steen har arbejdet aktivt for Venstre siden 1997 og er og har været nøglepersonen bag Venstres gode resultater, og hans enorme indsats og støtte har været uundværlig, udtalte Michael Thomsen i pressemeddelelsen fredag.