Stationsplads med nyt klimasystem

I forbindelse med ombygningen af stationsområdet i Frederiksværk har Region Hovedstaden, Movia og Halsnæs Kommune valgt at gå forrest med et nyt og innovativt klimatilpasnings-system, som skal fremtidssikre et grønt og indbydende stationsområde i Frederiksværk med en økonomisk og driftssikker løsning.

- Det er vigtigt at vi har fokus på klimatilpasninger, når vi igangsætter større ombygninger i byrummet. Med dette system har vi installeret en fornuftig løsning på afledning af regnvand, som samtidig genanvender vandet til at skabe et vedvarende grønt og indbydende stationsområde, siger Walter G. Christophersen(DF), formand for Udvalget for Miljø og Teknik.