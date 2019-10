Startskud til Rettighedsskole gik under motionsdag

Se billedserie Midt under motionsdagen holdt Hundested Skole kickoff på den nye status som Rettighedsskole under Unicef. Fotos: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 11. oktober 2019 kl. 14:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Egentlig var det mest benmusklerne, der skulle bruges, da Hundested Skole fredag holdt motionsdag med løb i skoven. Men ved en såkaldt Rettighedskickoff lige inden løbeturen fik eleverne både stemmebånd og hænder i brug. Her blev skolens nye Rettighedsråd præsenteret foran hele skolen og fik højlydte jubelbrøl med på vejen.

Med et lydniveau som ville gøre de fleste fanfraktioner grønne af misundelse klappede og hujede eleverne på Hundested Skole, da en stor plakat fra UNICEF blev underskrevet og gjorde den nye titel som Rettighedsskole officiel.

Herefter tog Marco fra 7.klasse ordet. Han er næstformand i elevrådet og en del af Hundested Skoles nye rettighedsråd.

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg blev lidt nervøs, da jeg fik af vide, at jeg skulle holde tale i dag. Men så tænkte jeg den respekt og det fællesskab, jeg har med mine klassekammerater og venner her på skolen. Og hvorfor skulle jeg så egentlig være bange?, sagde Marco og fortsatte:

- En rettighedsskole sætter fokus på elevernes tryghed og rettigheder. Her skal alle have nogen at snakke med og stole på, og ingen skal føle sig alene. Det er en ny tankegang at være rettighedsskole, som vi skal vænne os til, men jeg er sikker på, at det vil betyde, at vi får endnu mere respekt for hinanden, at alle kan sige deres mening og at vi sammen forbedrer skolen. Og husk: Sammen står vi stærkest.

Titlen som Rettighedsskole indebærer, at Hundested Skole har stiftet et Rettighedsråd, hvor otte elever og seks voksne får plads. Og der har været stor rift om at blive valgt ind i rådet, afslører skoleleder på Hundested Skole, Malene Nyenstad.

Alle elever fra 3.-9.klasse var opstillingsberettiget, og i alt stillede 46 elever op. De har både lavet valgplakater og afholdt afstemning, hvor 7.b var valgtilforordnede.

- Der var ingen stemmebokse - det må blive næste år. Men eleverne lærte meget om elevdemokrati og medbestemmelse, siger Malene Nyenstad.

Valgkampen endte ud med, at fire elever blev valgt ind i Rettighedsrådet. De får følgeskab af fire repræsentanter fra elevrådet og seks voksne, blandt andet skoleleder Malene Nyenstad, medarbejdere på skolen og repræsentanter fra skolebestyrelsen. Rettighedsrådet blev fredag præsenteret foran hele skolen og fik højlydte jubelbrøl med på vejen.

- Det er en vigtig pointe, at børnene er i overtal. Det er dem, som kommer med ideer til at skabe bedre trivsel og udvikle skolen og fællesskabet, siger Malene Nyenstad.

Rettighedsrådet har netop haft sit første måde og skal til børnetopmøde i FN-byen i København den 24. oktober.

Hundested Skole bliver den 48. UNICEF-rettighedsskole i Danmark. Det betyder, at skolens hverdag skal formes efter principperne i FN's Børnekonvention. '

Konkret indebærer skiftet til rettighedsskole, at børnene arbejder intensivt med de rettigheder, som er forankret i Børnekonventionen, og især at eleverne inddrages i arbejdet for at forbedre trivslen på skolen.

- Det er vigtigt, at børn kender deres rettigheder og oplever medbestemmelser over eget liv, siger Marlene Nyenstad.

Hun kan glæde sig over, at skolens ældste elever viste ansvar og havde medbestemmelse over en stor del af motionsdagen.

- Niende klasse står for at arrangere dagen. Tidligere på dagen har klasserne lavet aktiviteter, hvor eleverne var med som instruktører, og efter den her kickoff skal de ud og løbe, siger Malene Nyenstad.