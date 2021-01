Stak af fra politiet - fik fire sigtelser

Der var tale om en 35-årig mand fra Hundested, og patruljen vurderede, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Han blev derudover sigtet for at køre bil, selvom han havde mistet førerretten, for besiddelse af euforiserende stoffer samt for besiddelse af flere kanonslag.

Der afventes nu svar på en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring mandens eventuelle narkopåvirkning. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.