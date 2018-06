Mette Bentzen fra Egeværk, der også er koordinator for Beddingen, er i gang med at lave en kæmpe træskulptur, der skal være prikken over i'et på møbelsnedkernes fælles udstilling med glaspusterne fra Backhaus-Brown. Privatfoto.

Stærkt lokalt hold er klar til Beddingen

- Vi er i gang med at skabe noget helt nyt ved at gentænke krykken som ikke blot et hjælpemiddel, men en smuk, håndlavet accessory, du kan glæde dig over at bruge på linje med for eksempel en smuk taske. Det er det gode håndværk, der gør forskellen her, og det bliver rigtig spændende med tre dage sammen med ligesindede.