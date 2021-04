Send til din ven. X Artiklen: Stadig smitte: Udvider med flere teststeder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig smitte: Udvider med flere teststeder

Halsnæs - 12. april 2021 kl. 16:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mandag var store genåbningsdag i Halsnæs for skoler og liberale erhverv efter at Corona-smittetallet er faldet i kommunen, men smitten er der stadig og det gør at flere tiltag fastholdes og andre kommer til. Netop genåbningen øger efterspørgsel og behov for teststeder.

Udover den faste lyntest i Gjethuset og PCR-test i Gubben i Hundested er det således besluttet at der fortsat er mobilt testcenter på Maglehøj uden tidsbestilling den kommende uge. Det er med kviktest: mandag, torsdag og fredag klokken 14.00-20.00 samt tirsdag 14.30-20.00. Og med PCR-test tirsdag klokken 08.00-13.30 og onsdag 15.45-21.15.

En række lokale dagligvarebutikker i Halsnæs har sagt ja til, at der kan blive lavet kviktest ved indgangen til butikkerne. Dog er det ikke et krav, at man lader sig teste, før man går ind for at handle. Der vil være mulighed for at blive testet foran disse butikker mandag-fredag i tidsrummet 14.00-19.00 samt lørdag 11.00-14.00. Muligheden for test foran Spar i Liseleje starter dog først tirsdag:

Spar, Liseleje, COOP - SuperBrugsen, Ølsted, COOP Kvickly, Frederiksværk, I Noord, Frederiksværk Bycenter. Fakta, Asserbo.

Ølsted sogn har lige nu det højeste smittetal i Halsnæs. Region Hovedstadens podebil kommer til Ølsted Hallen onsdag klokken 08.00-13.30 og fredag 15.30-21.00. Der er tale om PCR-test, og du behøver ikke bestille tid på forhånd.

Udover Ølsted er personale i Tandplejen og på Magleblik Skole ramt af smitte og karantæne. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

På Magleblik er opstået personalemangel som resultat af et enkelt smittetilfælde med COVID-19. Det positive smittetilfælde har betydet, at flere andre ansatte nu er defineret som nære kontakter og derfor er i karantæne. For at få så meget som muligt til at køre som planlagt, så er SFO'en på Magleblik lukket for 1.-3. klasse mandag og tirsdag i denne uge.

Også Halsnæs Kommunale Tandpleje er blevet ramt af smitte og karantæne blandt de ansatte. Her er der ligeledes tale om en situation, hvor et enkelt smittetilfælde har sendt flere andre medarbejdere i karantæne som nære kontakter. Det har medført, at Tandplejen fra imandag den 12. april kører på halv kraft, og at det derfor har været nødvendigt at ændre i en række bookinger.