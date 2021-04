Stabilt smittetryk

Efter nogle uger med først voldsomt stigende smittetal efterfulgt af hurtigt faldende smittetal, ser det ud til at smittetrykket i Halsnæs har stabiliseret sig.

I øjeblikket er coronasmitten i Halsnæs langt mere jævnt fordelt ud over kommunen.

Der er heldigvis langt op til de 400, som er et af de tre kriterier for nedlukning af et sogn