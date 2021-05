Stabilt smittetal for covid-19

Noget tyder på, at den gradvise genåbning balanceres af, at stadig flere borgere er vaccinerede.

Der er ikke længere nogen lokalområder i Halsnæs, som skiller sig ud ved at have markant større smittetryk end andre. Det laveste smittetryk finder man i Melby og Torup/Hundested.

Skolen ved Havet

Privatskolen "Skolen ved Havet" i Hundested fik søndag melding om, at en forælder til et af børnene var testet positiv for covid-19, og at der var tale om en "særlig variant".