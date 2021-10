Stålværk udvider med ny lagerhal og ovn

Stålvalseværket NLMK DanSteel i Frederiksværk er i vækst og nu i fuld gang med at udvide produktionskapaciteten med både ny lagerhal og ovn.

Det sker for at imødekomme fremtidens store efterspørgsel på højkvalitets stålplader til blandt andet vindmølleindustrien, melder værket: - Den nye ovn der skal opvarme de enorme stålklodser, slabs, kræver at der skal bygges en ny lagerhal, hvor slabsene oplagres, inden de bliver ført ind i den tusinde grader varme ovn, for så at blive valset til stålplader.

Udvidelsen kan medføre støj i forbindelse med piloteringsarbejde.

- Vi er nødt til at nedbanke piloteringspæle et godt stykke ned, da vores stålvalseværk er opført på opfyldninger af gammel havbund. Dette er vi nødt til, uanset om vi skal bygge en ny maskine eller en ny bygning som lagerhallen. Det betyder desværre, at beboere på især Strandvejen i Frederiksværk samt i kvarteret vest for Frederiksværk Station kan høre piloteringsarbejdet. Det er ikke utænkeligt, at arbejdet også kan høres rundt om de nævnte områder.” fortæller Christian Rørdam, Miljøchef i NLMK DanSteel.

Piloteringsarbejdet foregår udelukkende i hverdagene fra 07-17 og forventes afsluttet i uge 43, og virksomheden beklager på forhånd de gener, som arbejdet medfører for naboerne ved NLMK DanSteel i Frederiksværk.