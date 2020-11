Stålsat julekalender i Palæets vinduer

Den 9. august 1940 blev aktieselskabet Det Danske Staalvalseværk stiftet, og senere på efteråret blev det afgjort hvor værket skulle ligge. Det blev i Frederiksværk i skarp konkurrence med Næstved og Odense. Og kort efter jul tæt på udløbet af krigåret 1940 igangsatte man gravearbejdet til virksomheden, der skulle få så stor betydning ikke alene for Frederiksværk, men for en stor del af Nordsjælland.

Derfor kan det i 80-året næsten ikke være mere passende end at årets julekalender fra Industrimuseet Frederiks Værk handler om stålvalseværket. Fra 1. december og de følgende dage frem til den 24. afsløres hver dag et billede i vinduerne i Palæet på Torvet i Frederiksværk. Og billede og den medfølgende historie forfattet af museumsinspektør Marie Bach kan ses i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk/halsnæs.

Marie Bach kalder det selv en rigtig »voksenkalender«, og det kan så være en lille trøst da det på grund af Corona ikke er muligt som tidligere i decemberdagene at have besøg af lang række børnegrupper til at åbne kalenderen.