Stålmanden vender tilbage

Halsnæs - 22. maj 2021 kl. 04:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Efter et års pause får idrætsglade borgere igen mulighed for at prøve kræfter med triatlondisciplinenerne, når Frederiksværk Stålmand vender tilbage.

I 2019 deltog mere end 800 deltagere i et udsolgt arrangement, men ligesom mange andre idrætsevents måtte Frederiksværk Stålmand kaste håndklædet i ringen og aflyse 2020-udgaven på grund af corona-pandemien.

500 deltagere gav pandemien baghjul i en virtuel udgave af stålmanden, men i år lyder startskuddet atter på havnen i Frederiksværk, når det traditionsrige triatlonevent løber af stablen søndag 5. september.

Fokus på tryghed Ambitionen er at give både deltagere og publikum følelsen af fest og fællesskab tilbage, og der er allerede stor opbakning til arrangementet.

- Tryghed er første prioritet for os, og vi har derfor lagt os i selen for at afvikle et stævne, hvor ansvarlighed er i højsædet, og hvor fokus er på at give vores deltagere en god og tryg oplevelse i vandet, på cyklen og i løbeskoene, siger projektleder Lise Steenberg Pedersen fra DGI Nordsjælland og fortsætter:

- En stor andel af de tilmeldte deltagere har overført deres startnummer til 2021-udgaven, og vi føler os meget privilegerede over at have så loyale deltagere.

Arrangørerne følger alle retningslinjer, som bliver meldt ud af regeringen, og skulle arrangementet aflyses, så bliver deltagergebyret refunderet.

Et vartegn for kommunen DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune har siden 2015 arrangeret Frederiksværk Stålmand, og den treårige aftale er rykket et år, så den er gældende for 2021-2023.

Ifølge Torben Møller-Hansen, som er chef for Erhverv, kultur, idræt og demokrati i Halsnæs Kommune, er stævnet en vigtig tradition for kommunen og en mulighed for at vise den unikke natur i området.

- Frederiksværk Stålmand er blevet et stærkt brand for Halsnæs Kommune. Selvom der med tiden er kommet flere triatlonstævner rundt i Danmark, så er Stålmanden unik i kraft af sit navn og sin geografi. Vi er den eneste kommune i Danmark, der både har en kystlinje, en stor sø og en fjord, så stævnet præsenterer vores kommune på den smukkest tænkelige facon, siger Torben Møller-Hansen.

Frederiksværk Stålmand er for hele familien. I løbet af dagen skal deltagerne prøve kræfter med svømning, cykling og løb på en rute, der strækker sig gennem Frederiksværk naturskønne område, der byder på blå bølger, grønne skovområder og den pulserende bymidte.

Mangfoldigt stævne De lokale arrangerende foreninger ser også frem til dagen. Frederiksværk Motions Cykelklub har været med til at stable arrangementet på benene siden begyndelsen, og ifølge formand, Torben Snowman, er der meget at se frem til for både deltagere og publikum.

- Der er både topatleter, som kører rigtig stærkt og så de deltagere, som bare hygger sig. Det er et stævne med rigtig meget mangfoldighed, og det giver en helt speciel stemning, siger Torben Snowman.

Stævnet har også en særlig betydning for Halsnæs TRI, som er en underafdeling til Frederiksværk Motions Cykelklub.

- Alle stævner har været aflyst på grund af corona, og vi har ikke kunnet træne sammen. Vi har ikke haft noget mål at se frem til, men nu kan vi endelig komme ud og gøre det, som vi elsker, fortæller Flemming Christiansen fra Halsnæs TRI.