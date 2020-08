Stålmanden hænger i en tynd tråd

Det har fået sundhedsministeren til at beslutte at forsamlingsforbuddet aligevel ikke hæves fra 100 til 200 fra denne weekend, og samtidig er der udsigt til at den planlagte åbning i form af den såkaldte Fase 4 bliver ændret, når folketingets partier mødes for at fastlægge den. Dermed er det også yderst tvivlsomt om forsamlingsforbuddet 31. august hæves til de 500 som det har været planen siden der tidligt i foråret blev sat stop for større arrangementer.