Stålmand kan afvikles forsvarligt

Halsnæs - 20. juli 2020

Motionsarrangementer landet over bliver i øjeblikket aflyst på stribe, men Frederiksværk Stålmand følger ikke trenden. Her lyder beskeden fra arrangørerne, at løbet kan afvikles på en forsvarlig måde.

- Vi regner med at afvikle det og mener, at det kan gøres på en forsvarlig måde, siger Jakob Helnæs, projektleder på Frederiksværk Stålmand hos DGI Nordsjælland.

Senest har det store broløb over Storebælt, Cph Half Marathon, Ironman Helsingør og Royal Run aflyst deres arrangementer, der stod til at blive afviklet i september ligesom Frederiksværk Stålmand. Fælles for arrangørerne er, at de har manglet retningslinjer for, hvordan de sikkert kunne afvikle løbene.

- Vi står i samme situation som de andre, og vil gerne have klare retningslinjer. Alting går hurtigt i de her coronatider, og de retningslinjer, som forelægger nu, er højst sandsynligt ikke gældende, når Stålmanden skal starte. Så lige nu er vi i en venteposition, hvad det angår, siger Jakob Helnæs og fortsætter:

- Men vi har styr på de ting, som er svære at ændre på, og ved hvad vi kan tillade os, indenfor de rammer vi har.

Størrelsen betyder noget

Folketingets partier er enige om en aftale, der gradvist hæver grænsen for forsamlingsforbuddet, hvis ikke smittespredningen udvikler sig i for negativ retning. Fra den 8. juli kan 100 personer forsamles, og den 8. augustskal forsamlingsforbuddet hæves til 200 personerr. Går alt efter planen vil tal stige yderligere til 500 den 31. august.

- Så længe vi kan se, at Danmark følger de genåbningsfaser, som er lagt frem, så er der intet problem for os, siger Jakob Helnæs.

Stålmandens fordel i forhold til de andre løb er et lavere deltagerantal. Flere af de andre arrangementer samler flere tusinde deltagere, men da Frederiksværk Stålmand sidste år meldte »alt udsolgt« og havde rekordmange deltagere, var der cirka 450 voksne på startlisten samt et par hundrede børn.

- Størrelsen har helt klart noget at sige. Selvom vi er det største lokale arrangement, så er vi ikke nær så mange deltagere som i de største løb, siger Jakob Helnæs.

Ingen massestart

Han fremhæver, at Stålmanden desuden har den fordel, at deltagerne er delt op på distancer - og fra i år også på flere starttider. Sidste år startede 280 personer samtidig, da Stålsprinten blev sendt af sted, men efter feedback fra deltagerne har arrangørerne indført forskudt svømmestart. Et initiativ som passer glimrende til coronakrisens retningslinjer om bedre afstand mellem deltagerne.

- Vi havde besluttet at lave forskudt svømmestart, inden coronaen begyndte at diktere forholdene. Stålmanden er et hygge-triathlon, og det skal også være sjovt for dem, der ikke har deltaget i 10 ironmans. Sidste år synes flere deltagere, at det var hårdt at ligge i vandet og kæmpe med så mange startende på samme tid, så i år gør vi mere plads mellem dem. Jeg forestiller mig, at vi kommer til at starte 20 deltagere ad gangen, siger Jakob Helnæs.

Også skiftezonen, hvor deltagerne skifter til cykling eller løb, og pladsen ved Gjethuset, hvor folk samles for at heppe på løberne, og hvor pokaloverrækkelsen finder sted, har arrangørerne overvejelser omkring.

- Det er noget, som vi må tage os af, når vi får mere af vide fra myndighederne. Men vi er fortrøstningsfulde og klar til at tilpasse os, siger Jakob Helnæs.

Tæt på udsolgt

Salget af billetter til både Stålmanden, Stålsprinten og de tre børnedistancer har længe været i gang, og den halve ironman er snart udsolgt.

- Det godt rigtig godt med billetsalget, og deltagerantallet i år handler nok mest om, hvor mange startpladser vi vil udbyde, siger Jakob Helnæs og uddyber:

- Den halve ironman er noget folk træner op til og har haft i kalenderen længe. Der var 160 startnumre, og jeg forventer, at de sidste er væk på søndag.

Der er stadig startnumre til salg til Stålsprinten og børnedistancerne.