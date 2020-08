Årets Stålmand i Frederiksværk er netop blevet aflyst. Det er ikke muligt at gennemføre løbet, da forsamlingsforbuddet ikke er blevet hæevt til 200, som det oprindeligt var myndighedernes plan. Foto: Allan Nørregaard

Stålmand er aflyst: Gennemføres virtuelt i stedet

Halsnæs - 12. august 2020 kl. 12:32 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen toptrænede triatleter eller seje motionister på vejene og i vandet ved Halsnæs i år. DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune har i fællesskab besluttet at aflyse det store triatlon event Frederiksværk Stålmand, der efter planen skulle være afviklet søndag 6. september. Parterne kalder Det er en svær, men nødvendig beslutning at aflyse. Med det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer kan Frederiksværk Stålmand desværre ikke tilbyde den triatlon-folkefest, som sidste år havde mere end 800 deltagere.

- Stålmanden er en folkefest. Det er en stor del af begivenhedens DNA, og den vil vi ikke gå på kompromis med gennem en masse begrænsninger for deltagere og publikum. Samtidig har vi naturligvis stillet os selv spørgsmålet, om det i den nuværende Corona-situation er forsvarligt at gennemføre, og her har pilen også peget i retning af, at en aflysning nok er det rigtige at beslutte. I stedet vil vi nu rette blikket mod at gøre Stålmanden 2021 til en endnu større folkefest i Halsnæs, siger Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen(S).

Gennem fem år er Stålmanden vokset til at have to forskellige triatlon distancer og et hyggeligt børneløb gennem byens gader. I Frederiksværk nyder Stålmanden også flot opbakning fra borgerne, foreningslivet og sponsorer. DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune vil gerne takke for den lokale støtte og glæder sig til at vende stærkt tilbage med Frederiksværk Stålmand i 2021.

- Det er brandærgerligt, at vi ikke kan mødes om triatlon i Frederiksværk til september, men det er den ansvarlige beslutning med det nuværende smittetryk. Vi har heldigvis en god aftale med Halsnæs Kommune om at fortsætte traditionen med Frederiksværk Stålmand de kommende år, siger Landsdelsformand i DGI Nordsjælland, Per Frost Henriksen.

De mange tilmeldte til dette års Frederiksværk Stålmand modtager besked direkte de næste dage. De kan selv vælge, om de vil have deltagergebyret tilbage, eller veksle deres tilmelding til et startnummer ved næste års event.

I stedet for at samles i Frederiksværk 6. september tilbyder arrangørerne et "virtuelt løb", som både børn og voksne kan deltage i på forskellige distancer. Det virtuelle Frederiksværk Stålmand bliver afviklet i perioden fredag 4. september til søndag 6. september. På den måde holdes eventen og de mange deltagere i gang på forsvarlig vis - sammen virtuelt men fysisk hver for sig. Mere om dette løb kan læses på Frederiksværk Stålmands facebookside.