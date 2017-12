Spritstiv på burgerbar

Kort før klokken to natten til juleaftensdag blev Nordsjællands Politi kaldt til McDonald's på Hillerødvej i Frederiksværk. Her var en kvindelig gæst så spritstiv, at hun endte med at komme en tur i brummen for at sove rusen ud. Søndag ved 9-tiden var hun endnu ikke løsladt fra detentionen i Helsingør.