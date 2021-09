Sprit og narkokørsel

På Hanevænget i Frederiksværk standsede en patrulje mandag kl. 21.50 en 56-årig mandlig knallertfører fra Helsingør.

Et alkometer viste, at han formentlig havde ført knallerten med en promille over det tilladte, ligesom et narkometer viste, at han formentlig også havde været påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Han blev derfor anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel og derefter taget med til blodprøvetagning med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle spiritus- og narkopåvirkning.

Den 56-årige knallertfører blev derudover også sigtet for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg og kørsel uden førerret.