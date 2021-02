Sportshal pakkes ind i kæmpe stillads

Stilladsarbejderne er nu kommet et stykke vej videre med opstilling af stillads og overdækning i forbindelse med udskiftning af Hundestedhallens tag.

Sportshallen blev strakslukket i september 2020 på grund af fare for tagets sammenstyrtning, og Halsnæs Kommune kunne i efteråret meddele, at renoveringen skulle sættes i gang hurtigst muligt, så hallen kan genåbne til sommer.

Det lokale byggefirma Tømrerentreprisen A/S har hovedentreprisen på arbejdet, og for få uger siden gjorde firmaet Stilladskompagniet klar til at pakke hallen ind i et kæmpestillads med overdækning af bygningen.

"Bygherre har udfordret os på alle parametre med en overdækning på 45,3 meter i spændvidde - men vi har fået designet den helt rigtige løsning," skriver Stilladskompagniet, som fortsat arbejder på at overdække hele bygningen, så der kan arbejdes med udskiftning af taget i al slags vejr.

Renoveringen med udskiftning af haltaget beløber sig til ca. 16,5 mio. kroner.