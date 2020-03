Sportsbutik holder Corona-lukket

- Det er lidt hårdt at tage sådan en beslutning, men det er kommet tæt på, vi er nødt til alle at tage ansvar, derfor tror jeg det er nødvendigt at lukke helt ned. Folk forstår ellers ikke budskabet, man så i weekenden hvordan folk stimlede sammen i København, siger indehaver af KM Sport Kasper Kristoffersen.