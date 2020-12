Sporten 2020 - Et tilbageblik

Det plejer at være et ganske populært tilbageblik, når sportsredaktøren kigger det snart forgangne års sportssider igennem for at fremhæve bedrifter, succes'er, glædestårer og måske et par skuffelser.

Og for præcis et år siden, der var der kridtet op til et 2020 fyldt med store oplevelser. EM i fodbold på dansk grund og Olympiske Lege i Tokyo for at nævne de to største på den internationale scene.

Men også lokalt var der et stort sportsår i vente.

På det tidspunkt var en kinesisk virus i en by kaldet Wuhan, ikke noget der fik mange løftede øjenbryn med på vejen. Tre måneder senere var alt kaos. Nedlukning af så godt som alt der havde med kultur og idræt at gøre.

Inden vi kom dertil, så startede 2020 blændende set med de sportslige øjne.