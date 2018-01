Preben Moeslund og Sport Halsnæs tager ikke kommunal støtte for givet, som Steffen Jensen og Steen Hasselriis gav udtryk for i et læserbrev. Det skriver Moeslund på Facebook.

Sport Halsnæs tager intet for givet

Halsnæs - 05. januar 2018 kl. 14:31 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi har naturligvis ingen forestilling om, at fordi vi samler penge ind til en projektudfærdigelse, at dette projekt så også automatisk vedtages i byrådet«, lyder ordene i et opslag i Facebook-gruppen Fri Debat Halsnæs fredag eftermiddag.

Det er Preben Moeslund, formand for Sport Halsnæs, som er røget til tasterne for at svare på det læserbrev, som borgmester Steffen Jensen(S) og gruppeformand Steen Hasselriis(V) i går sendte i trykken.

Her lagde de to politikere vægt på, at kommunen ikke havde tilkendegivet på forhånd, at de vil støtte Sport Halsnæs' storstilede projekt om en Kultur- og Sportsby. Samtidig gjorde de det klart, at kommunen ingen andel havde i et brev, som Sport Halsnæs havde omdelt til flere virksomheder i kommunen i håb om at hverve sponsorer.

Begge præmisser er Preben Moeslund helt med på. Han skriver på Facebook, at indsamlingen af sponsormidler skal gå til aflønning af rådgivere og eksperter fra Kuben Management, der står for »det endelige juridisk-økonomiske projektgrundlag, som hele det udgiftsneutrale projekt skal hvile på.

I den forbindelse tager han ikke for givet, at kommunen vil støtte projektet.

»Derfor har vi også skrevet til vores sponsorer, at »Steffen Jensen, Halsnæs' nye borgmester, har bedt os lave det endelige oplæg til den kommende Kultur- og Sportsby i Frederiksværk«. I denne tekst ligger der, at der kommer et oplæg, som byrådet kan tage stilling til«, skriver Preben Moeslund og fortsætter:

» Vi har valgt - qua kommunens økonomiske situation - ikke at søge kommunen om penge til dette arbejde men at klare det selv via sponsorer.