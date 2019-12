En række kulørte flag rundt om rundkørslen vidner om, at der er planer i Kregme. Foto: Allan Nørregaard

Spørgsmål til minister om Kregme

Halsnæs - 19. december 2019 kl. 04:33 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested har stillet en række spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S) omkring ombygningen af Kregme-rundkørslen til et signalreguleret kryds - et projekt som Folketinget fandt penge til i foråret og som ventes igangsat i nær fremtid.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i en række kommentarer og tilkendegivelser fra borgere i forbindelse med den besigtigelsesforretning, der blev afholdt i slutningen af november, hvor borgerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til projektet på et møde på Ølsted Kro. Her påpegede mange blandt andet forhold omkring afviklingen af trafikken videre mod Frederiksværk ved Circle K og Netto - forhold som også Halsnæs Kommune har anført i et høringssvar om projektet til Vejdirektoratet.

I forbindelse med besigtigelsesforretningen fremførte Vejdirektoratet og ekspropriationskommissionen, at man udelukkende har set på forholdene i selve rundkørslen/krydset og ikke på den samlede strækning.

Henning Hyllested spørger i den forbindelse Benny Engelbrecht:

1) Vil Ministeren se på muligheden for at udvide flettesporet på Hillerødvej i retning mod Frederiksværk, samt at omlægge adgangen til Cirkle K og Netto, således man kan afvikle trafikken med mindre kø på Hillerødvej samt Frederikssundvej?

2) Kan Ministeren bekræfte at Vejdirektoratet udelukkende er blevet bedt om at forholde sig til trafikafvikling i selve Kregme rundkørslen, og ikke til at se på de omkringliggende vejforløb, eksempelvis sammenfletningen på Hillerødvej, samt adgangsvejene til Cirkle K og Netto.

Videre ønsker han en redegørelse for hvorfor man har valgt løsningen med et lyskryds og påpeger muligheden for ændringer, der kan gøre det attraktivt at fastholde en rundkørsel.

- Henning Hyllested mener, at det er vigtigt at man lytter til de lokale kræfter, som mere kan gennemskue de lokale forhold end Vejdirektoratet, siger byrådsmedlem for Enhedslisten Thue Lundgaard.

