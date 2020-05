Se billedserie Asbjørn Andreasen blev i februar valgt til ny formand for Spisekammer Halsnæs i en alder af 25 år. Han kan glæde sig over, at foreningen har medlemsfremgang . Foto: Allan Nørregaard

Spisekammeret vokser: Flere nye medlemmer lige op til sæsonstart

Halsnæs - 29. maj 2020 kl. 15:49 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

De lokale fødevarer er omdrejningspunktet for Spisekammer Halsnæs, som i årevis har arbejdet for at udbrede interessen for alt det, som er avlet, opdrættet, produceret eller dyrket i den lokale muld. Men nu er det foreningen selv, som har forgrenet sig yderligere og vokset sig større. Flere butikker, producenter og restauranter har meldt sig under spisekammerets vinger.

- Vi har fået syv nye medlemmer af foreningen. Interessen for lokale fødevarer er bare stigende, og det er naturligt for producenter og restauratører, at det er den vej, det går, siger Asbjørn Andreasen, formand for Spisekammer Halsnæs.

Han fortæller, at mange gårdbutikker i øjeblikket trives, og at tanken om lokale fødevarer og at være selvforsynende har gode vilkår for at blive bredt ud - også under coronakrisen.

- Vi skal have bredt de tanker mere ud. Vi har lige tygget på, hvordan det skulle gøres og hvordan det kunne gøres, men til sommer regner jeg med, at der sker noget.

Spisekammerets første arrangement bliver på Torup Marked den 6. juni, hvor temaet er Melets Dag.

- Stort set alle spisekammerets producenter er repræsenteret på markedet, så der er god mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med lokale fødevarer, siger Asbjørn Andreasen.

Yngste formand Han blev valgt som ny formand for Spisekammer Halsnæs, da foreningen i februar holdt generalforsamling i Torup. Her blev der ikke skelet til, at han med sine 25 år med afstand er den yngste, som har trukket spisekammerets formandskasket på.

- Jeg har længe været en del af Spisekammer Halsnæs - ligesom flere andre i min familie- men jeg har på grund af studier tidligere ikke haft tid til at bruge meget tid på det. Det har jeg nu, og jeg kommer ind med nye ideer og en ny bestyrelse, som gerne vil brede budskabet om lokale fødevarer endnu mere ud, siger Asbjørn Andreasen, som afløser godsejer Ditlev Hasselbalch fra Grønnessegaard Gods på formandsposten.

Selv er Asbjørn Andreasen også dyrket i den lokale muld. Han er opvokset i Sverkilstrup ved Torup på Engmosegaard, der er en af producenterne i Spisekammer Halsnæs, og har fået lokal producerede fødevarer ind med modermælken. I januar blev han færdiguddannet maskinmester og ansat som møller på det nystiftede mølleri Nordsjællands Fællesmølleri, der holder til på Grønnessegaard.



Størstedelen af spisekammerets deltager på Torup Marked den 6. juni Foto: Allan Nørregaard



- Jeg har altid været med i marken og arbejde, og jeg hjælper stadig på gården om aftenen og i weekenderne. Jeg har faktisk selv sået den ene hvede, som mølleriet skal male, og det er sjovt, at man på den måde kan være med fra start til slut, siger Asbjørn Andreasen.

Høkerinden Spisekammerets nye medlemmer tæller blandt andet bageriet Kornsang i Torup, Lerbjerggård i Melby og en ny butik i Liseleje, Høkerinden, som skal forhandle lokale fødevarer.

- Det passer lige til os, for vi mangler afsætning til de lokale fødevarer, siger Asbjørn Andreasen.

Høkerinden åbner på lørdag den 30. maj og bestyres af Tina Faurby. Hun har høstet erfaring flere steder i den gastronomiske verden, men kaster sig nu ud i en ny udfordring.

- Jeg er altid kommet meget i Liseleje og tog herop for at slikke mine sår, da jeg mistede mit arbejde. Jeg tænkte »det skal være løgn« og fik øjnene op for, at der mangler et sted, et supplement, til de eksisterende indkøbsmuligheder, siger Tina Faurby og fortsætter:

- Mange er i Liseleje, fordi de holder fri, og så er der mere tid til at hygge om at lave mad. Min butik skal være et sted, hvor man går ind og finder inspiration til enkel madlavning.

Til højrebenet Lokalt midt i Liseleje overtog hun 5. maj. Siden har hun knoklet døgnet rundt for at stable en butik på benene på bare tre uger.

I Høkerinden vil hun sælge lokale fødevarer, der kan bruges til tilbehør i madlavningen, snacks eller forkælelse.

- Det ligger lige til højrebenet, for Liseleje er omgivet af et spisekammer. Jeg har fra starten forsøgt at lave partnerskaber med de lokale producenter og har besøgt dem fra en ende af for at høre deres historie og se deres ting, siger Tina Faurby.

Indtil videre vil man blandt andet finde saft, pickles, hjemmelavet syltetøj, ketchup og mayonnaise, brændevin, snaps og chokolade - og grøntsager med tiden.

- Og med tiden vil jeg sætte mine 20 års erfaring med at uddanne madprofessionelle i spil ved at lave events og sælge kits, hvor folk får alle de råvarer, som de skal bruge til at lave en lækker salat, dressing eller snack, siger Liselejes nye høkerinde.