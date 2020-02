Den nykonstituerede bestyrelse for Spisekammer Halsnæs. Fra venstre Lasse Kofoed, Helene Andreasen, Peter Plant, Asbjørn Andreasen, Nanna Thomsen, Jens Mølgaard Drejer, Pia Reinholm Jensen og Anita Pedersen. Sidstnævnte er frivillig i foreningen og varetager opgaven som sekretær og referent. Privatfoto

Spisekammer får ny ung formand

Den bare 25-årige møller på Nordsjællands Fællesmølleri Asbjørn Andreasen er valgt som ny formand for Spisekammer Halsnæs. Det blev han, da sammenslutningen holdt generalforsamling på Café Torup mandag aften.

Asbjørn Andersen er ikke eneste fornyelse i bestyrelsen for Spisekammer Halsnæs. På generalforsamlingen sagde man farvel og mange tak for en mangeårig indsats til formand Ditlev Hasselbalch og bestyrelsesmedlemmerne Jacob Munk og Dina Schierning, som alle tre havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Udover Asbjørn Andreasen blev Nanna Thomsen og Lasse Kofoed nyvalgt.