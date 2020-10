Spis og spil

Er det dig der aldrig bliver 'slået hjem', er du den totale bykonge i Matador, er du knivskarp på almenviden i en quiz, eller kan du bare godt lide at hygge dig, så er et nyt tiltag i kulturcaféen Karl-e i Frederiksværk, sikkert lige noget for dig.

Således arrangerer Karl-e 'Spil og spis' hver anden fredag fra kl. 18-21. Første gang er fredag 23. oktober.

Der vil være lidt lækkert at spise, og herefter står den bare på brætspil og råhygge i rigelige mængder.

Tilmelding til arrangementet findes via link på Karl-e´s Facebookside eller via QR-kode ligeledes på FB-siden.