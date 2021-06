Sarah og Rebecca (til højre) er aktive i Ungdommens Røde Kors. De kunne godt bruge nogle flere unge frivillige, de vil være med at sprede glæde blandt børnene på Frederiksværk Krisecenter.

Spilopperne gav is

Ungdommens Røde Kors kom forbi krisecentret med en hel isbil

Halsnæs - 01. juni 2021 kl. 09:33

Det er ikke altid nemt at være barn på et krisecenter, hvor en hverdag væk fra sine venner og kendte omgivelser fylder. Og her har spilopperne stor værdi.

Spilopperne er en del af Ungdommens Røde Kors, og de kommer fast og laver aktiviteter for børn på Frederiksværk Krisecenter.

Aktiviteterne er med til at skabe et frirum, hvor børnene får plads til at være børn gennem gode oplevelser og hyggeligt samvær med andre børn.

Krisecentret 'lagt på is' Da Spilopperne i sidste uge var forbi Frederiksværk Krisecenter, havde de taget en hel isbil med for at fejre, at alt igen går mod lysere tid i forhold til corona - og selvfølgelig for at sprede glæde i børnenes liv.

Det var en fest, børnene nød virkelig at kunne få is direkte fra bilen.

Engang havde Spilopperne taget en tryllekunstner med, men for det meste har de blot sig selv med - og så bliver der spillet spil, tegnet, leget fangeleg og lavet bål i haven.

"Spilopperne er et godt supplement til vores pædagogiske tilbud på krisecentret. Ung-til-ung tilgangen kan bestemt tilføre børn og unge noget ekstra. Det et specielt frirum, hvor børnene og de unge har noget god tid sammen, som kan give god energi til at klare den svære tid de står i," siger Jarl Vogel, leder på Frederiksværk Krisecenter

Flere Spilopper søges Sarah og Rebecca er lige nu de eneste to spilopper, der er tilknyttet Frederiksværk Krisecenter. De kunne godt bruge nogle flere unge frivillige, der vil være med til at sprede glæde for børn og unge fra voldsudsatte familie.

Interesserede kan skrive til info@urk.dk for mere information.