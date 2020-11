Købmand Torben Lauridsen overrækker check til KFUM-spejderne Flemming Didriksen og Jeppe Asmussen - pengene er øremærket til at sprede juleglæde blandt børnefamilier.

Spejdere spreder juleglæde

I sommer forgyldte Spar-købmand Torben Lauridsen to lokale fodboldklubber med midler som han havde søgt hos Købmændenes Erhvervsdrivende Fond KFI. Og i fredags kunne Torben Lauridsen gentage succes'en og overrække en check på 30.000 kroner til KFUM-spejderne fra Melby.

"Jamen jeg synes jo det er vigtigt at bakke op omkring det lokale foreningsliv, og når vi samtidig har haft et fint samarbejde med KFUM-spejderne i mere end tyve år omkring salg af juletræer fra vores parkeringsplads, så er det jo helt oplagt".

Lokale børnefamilier

Igen via midler søgt og modtaget fra KFI, og med det formål, at hjælpe spejderne med at sprede ekstra juleglæde til lokale børnefamilier.

Flemming Didriksen og Jeppe Asmussen fra KFUM-spejderne var de glade modtagere af checken, og trods en ret så kølig temperatur, så tog Jeppe imod i shorts - i fuld gang med erhverve spejdermærket 'Shorty', et år i træk med shorts på.

"Det er rigtig rart med sådan et tilskud", lød det fra Flemming Didriksen ved overrækkelsen. KFUM-spejderne har ligesom andre foreninger haft en del ekstra udfordringer i 2020. Coronatiden har krævet hyppige ændringer på hvordan spejderarbejdet kunne drives.

Spejderne har selvfølgelig fulgt de udmeldinger fra sundhedsmyndigheder, og ændret aktiviteter, så mest muligt har kunnet afviklet udendørs. Og humøret er stadig højt hos spejderne, der fra den kommende weekend sælger juletræer på arealet mellem Spar og Hjemmesygeplejen.