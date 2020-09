Artiklen: Specialskole åbnet med et års forsinkelse

Mens børnene hyggede sig til koncert med Dissing & Las kunne de voksne tage de ombyggede lokaler på den tidligere Lilleskolen til Storebjergskolen i øjesyn, da Lillebjerg Skole og Birkehuset tirsdag åbnede officielt med et år forsinkelse.

Efter velkomst fra skoleleder Mikael G. Frederiksen var der taler af de to udvalgsformænd Helge Friis (S), Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og Michael Thomsen, Sundhed og Forebyggelse, inden åbningsseancen sluttede med et særligt højdepunkt - besøg af Hjem-Is-bilen.

- Vi har ventet rigtig længe. I skulle være flyttet ind for et år siden, og derfor skal der sendes en stor tak til personalet. Der er trukket store veksler på jer, sagde Helge Friis inden han ønskede børnene tillykke med skolen med ønsket om at de vil nyde den.