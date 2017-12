Se billedserie Filialdirektør Lars Blickfeldt fik overrakt prisen af Anna Marie Knudsen og Gitte Hemmingsen. Foto: Niels J. Larsen

Sparekasse fik pris

Halsnæs - 05. december 2017 kl. 10:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for lige Muligheder blev mandag uddelt af Handicaprådet i Halsnæs Kommune til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Det skete som anerkendelse af, at man har etableret en handicaplift til filialen, som man åbnede i Frederiksværk i august i år efter at man allerede for et år siden kom til Hundested.

Formand for Handicaprådet Anna Marie Knudsen overraskte prisen sammen med byrådsmedlem Gitte Hemmingsen, der står for at holde øje med tilgængeligheden i kommunen, til filialdirektør Lars Blickfeldt ved et arrangement i byrådssalen.

- Vi er rigtig glade for, at der kommer mere tilgængelighed i vores by, sagde Gitte Hemmingsen, der selv var en af de første til at prøve liften.

Lars Blickfeldt bekræftede i sin takketale for prisen, at han havde hørt »at der var en Gitte der ville komme efter ham«, hvis man ikke sørgede for tilgængelige forhold for kørestolsbrugere. Samtidig fortalte han om de bestæbelser man havde gjort fra sparekassens side for at få den ny filial til at pynte i bybilledet og altså også sikre handicapvenlig adgang.