Spansk for begyndere hitter pludselig i havnebyen

Et opslag om muligheden for spanskundervisning i Hundested satte hurtigt gang i oprettelsen af private hold, hvor interesserede kan lære nogle gloser før turen til spansk talende lande.

Signe Marie Nielsen fra Det Lille Kafferisteri på havnen lavede for få uger siden oplaget i Facebookgruppen 3390 Hundested, hvilket fik mange kommentarer fra både potentielle kursister samt undervisere, og nu starter de første hold med over 20 deltagere.

– Et super eksempel på private initiativer, når der ikke er undervisningsmuligheder i for eksempel aftenskole,“ fortæller Marialois Lillith, som næste uge siger ”holá“ og ”buenas noches“ til kursisterne på tre begynderhold i Torup.

Hun har undervisningserfaring, har tidligere arbejdet med bl.a. eksport i Det Catalanske Handelskammer, og har i øvrigt en spansk mand, som allerede nu har luftet muligheden for at traktere kursisterne med mad og drikke fra hans hjemland.

– Forløbet omkring opstart af spanskholdene kunne måske minde lidt om dogmefilmen ’Italiensk For Begyndere’, hvor folk finder sammen om en fælles interesse, og det var faktisk den første danske film, som min mand og jeg så sammen, siger Marialois med et smil og fortæller om fordelene ved at have lært nogle udenlandske gloser før rejsen: - Det giver noget tryghed at vide, hvad der bliver snakket om omkring én, at kunne bestille mad på restaurant og forstå beløbene, når der handles. På sigt vil sprogfærdighederne måske give mod på at opleve noget nyt og bevæge sig lidt væk fra de gængse turiststeder.

Signe Marie Nielsen hygger sig også over opslagets effekt, der har vist sig at afsløre et behov for sprogundervisning lokalt. Hun og tre andre har nu lavet aftale om et ’specialhold’ med egen underviser.

– Jeg lavede egentlig opslaget, fordi vi er fire, som vil rejse til Guatemala for at se på kaffedyrkning og -fremstilling. Holdet er nu oprettet med start i december og med et specifikt formål, men det er da sjovt, at en række andre hold nu starter og flere kan være på vej. Set ud fra interessen i facebookgruppen kan det måske handle om et halvt hundrede interesserede personer i alt, fortæller Signe Marie Nielsen, Det Lille Kafferisteri, som tidligere havde researchet sig frem til, at et af de nærmeste undervisningstilbud ville være i Allerød.

Kafferisteriets hold bliver undervist af Flavia Oregon, som har loddet stemningen med hensyn til nye hold med op til 10 deltagere hver anden uge i Hundested. Blandt de interesserede i facebookopslaget var en del interesserede i begynderundervisning, mens andre kunne tænke sig brushup-kurser, efter at det spanske var gået lidt i glemmebogen.