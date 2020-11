I forbindelse med gravearbejdet ved Nordtorvet fandt man spor fra kanalbyggeriet i 1700-tallet, men det er ikke den primære grund til, at hele projektet er blevet forsinket.Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Spærret vej åbner før jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spærret vej åbner før jul

Halsnæs - 24. november 2020 kl. 08:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Arbejdet med at skifte broen, der går over Krudtværkskanalen, og forbinder Peder Falsters Vej og Nørregade er forsinket, men der er gode nyheder inden jul til både buspassager og bilister.

Siden slutningen af august er der arbejdet med at bryde asfalt op, flytte store mængder jord og anlægge ny bilbro. Nu mangler en del af vejen, cykelstier, fortov og Nordtorvet at blive anlagt. Dermed skrider arbejdet med at forbinde Frederiksværk frem.

Fra den 10. december kan busser krydse den ny bro og dermed få kortere transporttid og kortere afstand til busstoppestedet. Som bilist må man væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Der forventes nemlig først at blive åbnet op for bilkørsel fra den 22. december. Og det er fortsat usikkert hvornår, man som cyklist kan gøre brug af den kommende cykelsti og som fodgænger kan gøre brug af den nye stibro ved Allégade. Stibroen forventes at blive leveret i løbet af december, hvorefter anlægsarbejdet kan begynde.

Oprindeligt skulle arbejdet på Peder Falsters Vej have været færdigt i slutningen af november, men er nu forlænget. Det skyldes bl.a., at det mod forventning har vist sig nødvendigt at udskifte en lang række kabler og rør både ved Nordtorvet og omkring Peder Falsters Vej. Disse kabler og rør er nu i gang med at blive ført under den nye vejbro.

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis er der også gjort interessante fund under gravearbejdet omkring den oprindelige kanal til Krudtværket fra midten af 1700-tallet og senere ændringer. Disse er undersøgt af Museum Nordsjælland i samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk.