Se billedserie Den ny Frederiksværk Skole bygges som det ses her på den nuværende boldbane, mens der skal etableres et nyt idrætsareal, hvor den nuværende skole ligger. Foto: anonymous

Spaden i jorden til ny skole

Halsnæs - 29. december 2020 kl. 08:38 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Byrådet i Halsnæs Kommune godkendte på det virtuelle møde inden jul det endelige plangrundlag for en ny skole i Frederiksværk. Dermed kan første spadestik tages allerede til januar til den ny Frederiksværk Skole, der opføres i Enghaven ved siden af den nuværende, som efterfølgende formentlig skal rives helt eller delvis ned.

Med alle stemmer for vedtog byrådet det kommuneplantillæg og den lokalplan, der muliggør byggeriet af den ny skole. Tanken om at bygge en helt ny skole i stedet for at renovere på den nedslidte Enghaveskole, som der allerede var ofret mange millioner på, blev først fremsat af Venstres Michael Thomsen et halvt år før kommunalvalget i 2017. Venstres forslag var dengang, at der skulle bygges på grunden ved siden af rådhuset, men siden er der opnået samlet enighed om, at skolen fortsat skal ligge i Enghavekvarteret.

Udover den brede politiske enighed om skolen kunne formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Helge Friis (S) på byrådsmødet glæde sig over, at der efter et forløb med borgermøder og inddragelse af naboerne til skolen ikke var indkommet en eneste indsigelse under høringsperioden omkring lokalplanen.

- Derfor kan byggeriet nu gå i gang i januar med første spadestik. Og når 148 pæle skal bankes ned i 10 meters dybde vil det kunne høres langt væk, sagde Helge Friis.

Også Michael Thomsen (V), Olaf Prien (SF) og Thue Lundgaard (EL) udtrykte stor tilfredshed med projektet og særligt at det gik igennem uden indsigelser.

Totalentreprenør for byggeriet på den snart tidligere boldbane ved den nuværende skole er C. C. Contractor.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu står med et projekt, der ikke blot er vedtaget, men hvor alle glæder sig til at se resultatet. Med den nye Frederiksværk Skole får vi et utroligt flot læringshus, der bliver kraftcenter for læring, idéudvikling og fælles oplevelser for områdets børn i mange år fremover. Det har været en spændende proces at nå hertil, og jeg vil godt takke alle, der undervejs har bidraget med tanker og idéer, som har været med til at forme det endelige projekt, siger udvalgsformand Helge Friis.

Det forventes, at den nye Frederiksværk Skole kan tages i brug i januar 2023. Den færdige skole har en samlet pris på 133 mio. kroner.

Den gamle skole vil være i drift under byggeriet.