Mange sosu'er fyres på grund af sygdom. Thue Lundgaard, udvalgsformand for Ældre og Handicappede: "Vi er jo godt klar over, at arbejdsmiljøet i en periode ikke har været det bedste. Når folk er stressede og pressede i deres arbejde, så kan det medføre sygdom. Og jo færre der er på arbejde, jo mere stiger presset på de øvrige." Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Sosu'er fyres i stort tal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sosu'er fyres i stort tal

Med 14 sager årligt ligger Halsnæs Kommune i den tunge ende, når det gælder afskedigelser af ansatte inden for social- og sundhedsområdet

Halsnæs - 17. februar 2021 kl. 14:06 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Danske kommuner har svært ved at skaffe tilstrækkeligt med ansatte til pleje af et stigende antal ældre. Samtidig giver kommunerne hvert år en fyreseddel til mere end 2.000 social- og sundhedsansatte.

Langt størsteparten af disse, nemlig 62 procent, er begrundet i sygdom.

Det viser en opgørelse over afskedigelsessager blandt medlemmer af FOAs social- og sundhedssektor.

Brug-og-smid-væk-kultur "Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør. Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor og stadig stigende mangel på social- og sundhedspersonale i takt med, at vi bliver flere ældre borgere i samfundet," siger formand for FOA, Mona Striib, og tilføjer:

"Det ligner næsten, at der hersker sådan en 'brug-og-smid-væk-kultur,' hvor man bare slider den enkelte ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. Det gør mig virkelig gal."

Mange sager i Halsnæs I perioden fra januar 2017 til og med oktober 2020 var der i landets kommuner 8.116 afskedigelsessager blandt FOAs medlemmer på social- og sundhedsområdet. Det svarer til 15,1 procent af medlemmerne.

Der er imidlertid store forskelle på hvor mange fyresedler, der deles ud i de enkelte kommuner.

Dragør Kommune har flest afskedigelsessager (27,3 procent) på sosu-området, mens Stevns Kommune har færrest (2,2 procent).

Med 53 afskedigelsessager i den undersøgte periode ligger Halsnæs i den tunge ende (20,5 procent).

Det er i gennemsnit 14 afskedigelsessager årligt blandt FOAs sosu-ansatte i Halsnæs Kommune.

Vi bevæger os den rigtige retning

Halsnæs Avis har spurgt udvalgsformand for Ældre og Handicappede, Thue Lundgaard (EL), om de mange fyringssager på sosu-området i Halsnæs overrasker ham:

"Vi politikere orienteres jo ikke hver gang, der er en afskedigelsessag. Men ja, jeg synes det lyder af meget," siger Thue Lundgaard og fortsætter:

"Jeg er godt klar over, at vi har haft mange langtidssygemeldinger, som jo ofte ender i en afskedigelse. Vi er jo også godt klar over, at arbejdsmiljøet i en periode ikke har været det bedste. Når folk er stressede og pressede i deres arbejde, så kan det medføre sygdom. Og jo færre der er på arbejde, jo mere stiger presset på de øvrige."

"Vi har på det seneste tilført flere midler til området for at sikre noget mere kontinuitet. Og så har vi vedtaget en strategi for både at fastholde og rekruttere personale - og for at nedbringe sygefraværet."

"Vi håber, at det vil give resultater, blandt andet i form af mindre sygefravær og færre afskedigelser."

"Med hensyn til rekruttering kan vi allerede se, at strategien virker: Vi har p.t. fuldt besat på vores elevpladser."

"Vi skal have forbedret vores ry. Halsnæs Kommune skal være en attraktiv kommune at søge til. Vi er ikke i mål, men vi bevæger os den rigtige retning," lyder det fra udvalgsformand Thue Lundgaard.