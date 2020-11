Ejeren af Fundersvej 12 i Karsemose må formentlig afvente lokalplan før grunden kan udstykkes i to. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Sommerhusudstykning må vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerhusudstykning må vente

Halsnæs - 03. november 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Af Niels Jørgen Larsen

En sommerhusejers ønske om at udstykke sin grund i Asserbo i to halvdele må sandsynligvis vente til den kommende samlede lokalplan for hele sommerhusområdet er på plads i løbet af 2021.

Udvalget for Miljø og Plan skal således på sit møde onsdag morgen 4. november behandle en sag om nedlæggelse af et såkaldt §14 forbud mod udstykning af Fundersvej 12. Efterfølgende skal byrådet godkende det.

- Når der kun er tale om udstykning af to grunde udløser det ikke krav om en lokalplan, men vi ønsker det skal vente for ikke at foregribe, hvad der kommer til at stå i den ny lokalplan, siger leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune Pia Weirum til Frederiksborg Amts Avis.

Fundersvej er en sidevej til Nyvej i Asserbo/Karsemose, og nummer 12 ligger helt bagest for enden af den smalle grusvej. Det var et ønske om en større udstykning på Den Korte Vej få hundrede meter fra, der har ført til, at byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet lokalplan for hele området, som fastlægger regler omkring størrelser på nye sommerhuse, beplantning osv. Det hele udløst af polemikken omkring de 12 megasommerhuse opført på den tidligere Asserbohusgrund i samme område.

Ejeren af Fundersvej 12 ønsker at udstykke sin grund på 2400 kvadratmeter i to grunde på hver cirka 1200 kvadratmeter. Det er altså et langt mindre projekt end ønsket om udstykning af Den Korte Vej 1 til 5-6 store sommerhusgrunde, hvor der kunne opføres store sommerhuse i stil med dem på Asserbohusarealet.

Byrådet har besluttet, at en samlet lokalplan for området mellem Asserbo by, Nyvej, Helsingevej og Møllevangsvej fastlægger regler for fremtidige sommerhusudstykninger.